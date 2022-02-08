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Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в слаломе на ОИ

Полина Долганова

Спорт
Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в слаломе на ОИ
Фото: РИА Новости

Российский сноубордист Виктор Уайлд во вторник, 8 февраля, занял третье место в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде в Пекине.

35-летний спортсмен оказался быстрее сноубордиста из Италии Роланда Фишналлера.

В составе мужской сборной по сноуборду от России выступают Виктор Уайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Даниил Донских, Владислав Хадарин. В составе женской на Игры поедут Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.

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