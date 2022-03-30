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Уголовное дело возбудили после смерти 14-летней пациентки во время операции в Одинцове

Георгий Соланович

Происшествия
Уголовное дело возбудили после смерти 14-летней пациентки во время операции в Одинцове
Фото: nekrasovka.mos.ru
Россия, Московская область, Одинцово Карта всех событий

Уголовное дело возбудили после смерти 14-летней девочки во время медицинской операции в частной клинике в подмосковном Одинцове. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— 25 марта 2022 года в одном из частных медицинских учреждений, расположенных в Одинцове, при проведении операции у пациентки было выявлено нарушение сердечной деятельности. Несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, девочка скончалась, — рассказала представитель СК.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент следствие занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего. Все медицинские документы и медикаменты изъяты, родители пострадавшей и врачи опрошены. Назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.

28 марта в Красноярске была задержана 19-летняя девушка по подозрению в убийстве своего отца и покушении на убийство малолетнего. По данным ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, днем 28 марта девушка пришла с ружьем в детский сад на улице Менжинского в Красноярске.

Оружие у нее заметила воспитатель и попыталась остановить и обезоружить злоумышленницу. В результате чего произошел случайный выстрел в стену.

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