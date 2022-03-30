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«Упс!»: Милохин отреагировал на откровенную фотоссесию фигуристки Медведевой

Георгий Соланович

Общество
«Упс!»: Милохин отреагировал на откровенную фотоссесию фигуристки Медведевой
Евгения Медведева досрочно покинула утреннюю тренировку / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Российский тиктокер Даня Милохин в среду, 30 марта, отреагировал на откровенную фотосессию фигуристки Евгении Медведевой для журнала MAXIM.

На фотографиях спортсменка предстала в ярко-красном купальнике.

— Упс! — написал он под снимком, который Медведева опубликовала в социальной сети.

Кроме того, фотосессию фигуристки отметила и тренер Татьяна Тарасова. Она похвалила смелость Медведевой и не увидела в снимках ничего предосудительного.

— Она что, голая там? Прекрасно тогда, я к этому отношусь очень хорошо, почему бы и нет? Спросите у тренера Жени, главное, чтобы ей понравилось. Что такого там Женя показала, что нельзя было ожидать от нее? — передает слова Тарасовой Пятый канал.

9 февраля Милохин заявил, что не хочет видеть своих биологических родителей, из-за которых он оказался в детском доме. Он напомнил, что его родная мать пыталась выйти с ним на связь, однако это все приводит к «непонятным плачам и просьбам о прощении».

В ноябре прошлого года Милохин впервые за 16 лет пообщался со своими биологическими родителями в рамках шоу «ДокТок» с телеведущей Ксенией Собчак.

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