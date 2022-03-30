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Мошенник пообещал купить билеты на самолет и украл 100 тысяч рублей

Георгий Соланович

Происшествия
Мошенник пообещал купить билеты на самолет и украл 100 тысяч рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в краже более 100 тысяч рублей. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО Москвы.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшая женщина по рекомендации своих знакомых обратилась к злоумышленнику с просьбой купить билеты на самолет для своих родственников. Преступник согласился и получил первую часть суммы, а через несколько дней прислал фотографии авиабилетов и получил оставшуюся часть денег.

Родственники пострадавшей приехали в аэропорт и поняли, что никто авиабилеты на их имя не покупал. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

— По данному факту следственным отделом ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного второй частью статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — заключили в пресс-службе.

30 марта похитители украли из квартиры женщины строительный материал, который она купила для проведения ремонта.

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