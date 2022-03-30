Неизвестный украл телефон в ресторане в центре Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Неглинная улица Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска по Мещанскому району столицы задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО Москвы.

По информации полицейских, злоумышленник зашел в один из ресторанов на Неглинной улице и увидел на стойке мобильное устройство, стоявшее на зарядке. Преступник заметил, что бармена рядом нет, взял телефон и вышел из ресторана.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на проспекте Мира задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Подмосковья. Похищенный телефон злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению, — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

30 марта похитители украли из квартиры женщины строительный материал, который она купила для проведения ремонта. Сумма ущерба выясняется, правоохранители проводят проверку.