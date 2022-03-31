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Посольство Словении в Киеве попросили снять флаг из-за его сходства с российским

Юлия Курганова

В мире
Посольство Словении в Киеве попросили снять флаг из-за его сходства с российским
Фото: Пресс-служба Совфеда

Словенское посольство на Украине осталось без флага перед входом, потому что он очень похож на российский триколор. Об этом в среду, 30 марта, сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на временного поверенного в делах страны в Киеве Боштьяна Лесьяка.

Отмечается, что словенский дипломат, прибыв в столицу Украины, поднял флаг страны перед посольством.

— Когда мы приехали в Киев, было довольно ветрено. Мы с гордостью подняли словенский и европейский флаги, они красиво развевались на ветру, — рассказал он.

Но, по словам Лесьяка, через два дня ветер утих, в результате чего флаги опустились, а словенский триколор с гербом стал сильно напоминать флаг РФ.

К дипломату обратились сотрудники украинской национальной гвардии и полиции с просьбой «снять временно словенский флаг, потому что он слишком похож на российский». В результате флаг перед входом в посольство Словении в Киеве отсутствует.

28 марта посольство Словении на Украине возобновило работу.

16 марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский призвал ввести миротворцев НАТО на Украину. Также он выразил мнение, что Украина как можно скорее должна получить статус кандидата в члены Евросоюза.

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