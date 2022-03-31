Октябрина Ганичкина рассказала, какую картошку надо сажать для хорошего урожая

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Чтобы вырастить хороший и вкусный картофель на своем участке, необходимо выбирать самые стойкие и урожайные сорта растения. «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны, кандидата сельскохозяйственных наук Октябрины Ганичкиной, когда нужно высаживать этот овощ, как за ним ухаживать, чтобы летом лакомиться вкусными блюдами.

По словам знаменитой телеведущей, для хорошего урожая нужно выбирать проверенные и болезнестойкие сорта:

— Белый сорт «Лидер» — просто изумителен, очень урожайный, красивый и вкусный. Розовый сорт «Ажур» (продолговатый) тоже подходит прекрасно для высадки. Он дает по 24 клубня в лунке, а готовый овощ при варке получается очень рассыпчатым и вкусным. Еще я бы рекомендовала сорт «Взрывной» красноватого оттенка.

По словам Ганичкиной, все эти сорта корнеплода самые стойкие к различным болезням. Лучше всего сажать картофель в начале мая, когда уже потеплеет:

— Лучше укладывать овощи не в сырую землю, а построить короба шириной от одного до пяти метров, а высотой до одного метра. Туда можно добавить землю, торф, любые удобрения, расположить ростки и уже в июне вы получите ранний урожай.

Также можно вскопать грядку, высадить картофель, соблюдая между растениями расстояние в 60–75 сантиметров. Саженцы следует накрыть агроволокном, нетканым материалом или пленкой, позволяющие получить стабильно высокие урожаи.

Эксперт отметила, что земля должна быть хорошо взрыхлена, а почву нужно периодически увлажнять. Такие методы позволят получить ранний и очень вкусный урожай.