Петр Бирюков: В подъездах жилых домов установят 184 подъемника для инвалидов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве в подъездах жилых домов в течение этого года установят 184 подъемные платформы для инвалидов-колясочников. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— Оборудование подъездов специальными подъемными платформами — важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе, — рассказал заммэра.

По его словам, работы коснутся территорий всех округов. В настоящее время определены адреса и типы платформы для 90 подъемников.

Петр Бирюков отметил, что в старых домах, в отличие от современных новостроек, не были предусмотрены подъемники, поэтому устройства устанавливаются по заявкам. Техническую возможность установки определяют межведомственные комиссии, добавил он. При подходящих условиях приоритет отдается удобным вертикальным платформам, которые по сути являются мини-лифтом, позволяющим преодолевать расстояние до четырех метров, пояснил заммэра. В противном случае в здании оборудуют подъемник наклонного типа, который монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестнице.

Всего в Москве с 2011 по 2021 год, по словам руководителя комплекса городского хозяйства, в подъездах установили свыше 1,6 тысячи подъемников для маломобильных граждан. Одновременно с установкой специалисты проводят и другие работы по обеспечению безбарьерной среды: оборудуют пандусы и поручни на входах, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, а также системы визуального и диспетчерского контроля.

До этого сообщалось, что специалисты заменят 135 лифтов в жилых многоэтажках в центре Москвы в текущем году. Работы проведут в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.