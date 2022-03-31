Сергунина: Russpass станет единой площадкой для бронирования гостиниц в РФ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Онлайн-помощник для туристов Russpass с апреля 2022 года будет выступать в качестве единой платформы для бронирования отелей на всей территории России. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Туристический сервис Russpass постоянно развивается. Новая функция будет удобна и самим гостиницам, и тем, кто планирует забронировать номер. При подключении к системе отельерам предлагаются льготные условия — комиссия пять процентов. А туристам совсем скоро станут доступны разные бонусы, к примеру, ранний или поздний заезд и выезд, а также специальные тарифы, — заявила она.

Фото: Комитет по туризму города Москвы

По словам Сергуниной, Russpass организует прямые продажи на сервисе — операторы рынка смогут напрямую сотрудничать с туристическим помощником, что позволит им своевременно управлять номерным фондом и тарифами. Более того, после присоединения гостиниц к Russpass им станут доступны бесплатные инструменты для самопродвижения.

Для того чтобы представить свой продукт в сервисе, необходимо подать заявку и принять онлайн-оферту. После этого новый канал продаж можно будет открыть в партнерской системе управления бронированием.

Так, с Russpass уже подписали договоры несколько столичных и региональных отелей. Кроме того, в сервисе разработали маршруты по восьми городам России и включили в них гостиницы.

30 марта Наталья Сергунина рассказала об открытии нового информационного турцентра на Северном речном вокзале. По ее словам, сотрудники ТИЦ помогут составить маршруты экскурсий, предоставят карты и путеводители, а также ответят на все вопросы путешественников. Заммэра добавила, что специалисты также расскажут посетителям о возможностях цифрового туристического сервиса Russpass.