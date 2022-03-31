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Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга

Анастасия Колоскова

Город
Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Городские власти приняли решение в два раза увеличить размер субсидий на приобретение автомобилей такси и каршеринга в 2022 году. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа поддержки таксомоторных компаний и операторов каршеринга в столице действует с 2012 года. Поддержку предоставляют в виде субсидий на компенсацию части затрат на проценты по кредитам и лизинговых платежей.

На сегодняшний день парк такси столичного региона включает 155 тысяч автомобилей, из них 60 тысяч приходятся на Москву, а 95 тысяч — на область. Из них 60 процентов находятся в лизинге. Кроме того, в рамках лизинга приобретены все 30 тысяч автомобилей, находящихся в парке каршеринга.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что в феврале–марте текущего года на фоне значительного увеличения ключевой ставки Центрального банка выросли и лизинговые платежи для компаний такси и каршеринга.

— В этих условиях увеличение субсидий позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга выполнить свои финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями и тем самым сохранить парк машин и доступность услуг для потребителей, — говорится в сообщении.

Это решение столичного правительства стало частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

Ранее сообщалось, что столичные власти решили выделить семь миллиардов рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса. Выделенные средства будут направлены на обеспечение льготного кредитования предпринимателей.

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