Лыжная база появится на границе Битцевского леса

Фото: АГН Москва

Лыжную базу с тренировочным маршрутом обустроят на границе Битцевского леса вне границ особо охраняемой природной территории. Об этом сообщил заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Он напомнил, что лыжная база «Красный маяк» с этой стороны Битцевского леса работала в советское время.

— Особо популярной база стала в 1980-е годы, тогда здесь на протяжении нескольких лет проводилась «Лыжня России». Со временем база пришла в запустение, в середине 1990-х годов ее закрыли, а в 2014-м и вовсе снесли, — рассказал он.

Лыжную базу оборудуют по просьбе жителей района Чертаново Центральное. Она разместится на участке площадью более одного гектара, где раньше находился гаражный комплекс, всего в 500 метрах от прежнего места базы.

По словам Мельникова, павильон лыжной базы будет включать вестибюль с гардеробом и санузлами, прокат и место для ремонта инвентаря, технические и административные помещения, раздевалки, буфет и учебные классы. На территории установят киоски с чаем и кофе, туалет, а также навес со скамейками для переодевания, добавил он.

— Кроме того, здесь можно будет проложить круговую лыжню протяженностью 50 метров для проверки лыжного оборудования перед выходом на дистанцию, — приводит слова заместителя руководителя ведомства официальный сайт мэра Москвы.

С территории базы можно будет выйти на кольцевые спортивные маршруты, протяженность которых составит 1,6, 4,2 и 22 километра. Трассы будут предназначены для классического и конькового хода, заключил Мельников.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в этом зимнем сезоне около четырех тысяч объектов зимнего отдыха были доступны горожанам.