Собянин увеличил до 4 лет действие льготных разрешений на парковку автомобилей каршеринга

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Столичное правительство на один год продлило срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга — с трех до четырех лет. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, был увеличен возраст машин, допустимый для их оформления, с года до двух лет. Нововведение вступит в законную силу с 18 апреля.

Также власти отложили интеграцию мобильных приложений каршеринга в единое приложение «Московский транспорт» до 1 января следующего года, что снизит нагрузки на этот бизнес и облегчит процесс адаптации к новым условиям.

На фоне увеличения цен на легковые автомобили и их ограниченного предложения операторы не имеют возможности обновлять автопарк в прежнем режиме. При этом у них есть 13 тысяч машин в хорошем техническом состоянии, которые пришлось бы убрать с рынка из-за истечения трехлетнего срока использования.

Продление действия льготных парковочных разрешений позволит сохранить уровень доступности каршеринга, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что городские власти приняли решение в два раза увеличить размер субсидий на приобретение автомобилей такси и каршеринга в 2022 году. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.