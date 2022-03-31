В Подмосковье пройдут футбольные матчи с участием легенд спорта

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В мае в Московской области стартуют футбольные матчи жителей с легендами спорта в рамках проекта «Выходи во двор». Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

— Мы уже определились. В мае наши легенды будут играть. Большой довольно состав. Прежде всего, это спартаковские легенды: Титов, Тихонов, Аленичев, Филимонов. Валерий Гладилин будет тренировать команду легенд, — отметил Абаренов в комментарии РИАМО.

Он добавил, что в настоящее время власти региона определяют места проведения матчей.

Зимой на территории Московской области прошла серия хоккейных матчей, во время которых легенды хоккея играли с любительскими командами. Подобные мероприятия проводились по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В каждом матче команда знаменитых спортсменов «Легенды хоккея» во главе с Вячеславом Фетисовым противостояла дворовой команде жителей региона.

Ранее сообщалось, что цифровую платформу по продвижению массового спорта готовят к запуску в Подмосковье. С ее помощью повысится эффективность спортобъектов и станет проще процесс записи в секции, передает портал «Подмосковье сегодня».

11 марта Международный турнир по интерактивному футболу прошел в Москве. В нем приняли участие дети, подростки и молодежь с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).