Слабость, раздражительность, нарушение сна: как магнитные бури влияют на психику человека

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В начале апреля на Земле ожидаются мощные магнитные бури. Это природное явление может влиять на психику человека, но далеко не каждый это чувствует. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, наиболее чувствительны к колебаниям магнитного поля люди с уязвимой нервной системой и различными психическими заболеваниями. В этот период у них может произойти обострение и им может потребоваться медикаментозное лечение с увеличенной дозировкой прописанного препарата.

Однако в период магнитных бурь, как отмечает специалист, испытывать различного рода недомогания могут и совершенно здоровые люди:

— В этот период очень много обращений к врачам. Люди жалуются на слабость, раздражительность, быструю утомляемость, на работу памяти, нарушение сна. И в целом люди чувствуют себя более уязвимыми.

Как отметила Наумова, также чувствительны к колебаниям магнитосферы Земли люди пожилого возраста и дети. Старики могут испытывать трудности с концентрацией памяти и ослаблением внимания. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности в период магнитных бурь становятся неуправляемыми и много истерят.

До этого сообщалось, что апрель 2022 года будет непростым для метеозависимых людей. В течение месяца ожидаются два полнолуния и одно новолуние.