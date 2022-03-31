В Петербурге с 24 марта увеличилось число бронирований отелей

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Число бронирований в отелях Петербурга резко выросло с 24 марта. Положительная тенденция, по мнению экспертов, сохранится благодаря уникальным особенностям города.

Как отмечают специалисты отельного бизнеса, загрузка резко пошла вверх в последнюю неделю марта, в дни школьных каникул, до этого бронирований практически не было.

С 24 марта на ситуации позитивно отразились детские каникулы и тот факт, что у людей прошел первый шок от происходящих геополитических событий и они снова начали планировать поездки. Загруженность выросла в большинстве отелей города.

По мнению экспертов, положительная тенденция в Санкт-Петербурге сохранится. Рынок оптимизируется в условиях новой реальности. Внутренний туризм имеет все шансы быть успешным, особенно к началу лета, когда начнется сезон отпусков и каникул. Отмечается, что отток иностранных туристов компенсирует поток внутри страны, передает издание «Невские новости».

Онлайн-помощник для туристов Russpass с апреля 2022 года будет выступать в качестве единой платформы для бронирования отелей на всей территории России. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.