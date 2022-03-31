Андрей Бочкарев: Завершена реконструкция кинотеатра «Киргизия» на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, Зелёный проспект, 81 Карта всех событий

Специалисты завершили реконструкцию здания кинотеатра «Киргизия» в столичном районе Новогиреево. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На востоке Москвы в районе Новогиреево инвестор завершил работы по реконструкции здания кинотеатра «Киргизия», расположенного по адресу Зеленый проспект, дом 81. Здание расширили и заменили несущие строительные конструкции. Общая площадь объекта после завершения работ составляет более 27 тысяч квадратных метров, — рассказал он.

По словам заммэра, объекту выдано заключение Мосгосстройнадзора о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

Он отметил, что здание введут в эксплуатацию до конца первого полугодия 2022 года. Вначале для посещения будет доступна торговая часть, а кинотеатр примет первых посетителей после дооснащения технологическим оборудованием, добавил Андрей Бочкарев.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в свою очередь, отметил, что в здании расположится многофункциональный общественный центр шаговой доступности, в составе которого предусмотрен шестизальный кинокомплекс на 342 зрительских места.

— К нему добавятся сетевой супермаркет, торговые галереи с магазинами и киосками, предприятия общественного питания, площадки для проведения выставок, мастер-классов и других мероприятий, а также подземная автостоянка, — пояснил он.

Программа реконструкции устаревших кинотеатров проводится за счет инвесторов.

До этого москвичам рассказали, как работает один из старейших кинотеатров столицы — «Художественный».