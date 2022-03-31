Аналитик рассказал, что ждет ЕС в случае отказа от российского газа

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Если ЕС останется без поставок газа из России, то странам придется снижать потребление. Об этом сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Аналитик напомнил, что Газпром к 1 апреля должен подготовить новые контракты, предусматривающие оплату за ресурсы в рублях. Однако Еврокомиссия на днях заявила, что ЕС отказывается выполнять данное условие, поэтому возникает вопрос относительно дальнейших поставок.

По словам эксперта, если европейские страны останутся без поставок газа из России, то им придется существенно снижать потребление. Уже разработаны конкретные рекомендации для населения и бизнеса в этом плане. Заменить полностью сырье из РФ Европа не сможет, а это значит, что государства будут вынуждены какое-то время жить в условиях нехватки энергоресурсов и высоких цен на них, передает ФАН.

30 марта стало известно, что власти Германии готовятся запустить в действие план предупреждения о ЧС на случай прекращения поставок газа из России. Об этом решении заявил министр финансов и экономики ФРГ Роберт Хабек. Он отметил, что Германия не готова покупать газ за рубли, так как это является нарушением контрактов, передает «Царьград».

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия перейдет к расчету за поставки газа исключительно в рублях.