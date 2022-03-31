Школа интеллектуального права начнет работу в Москве

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23 апреля начинаются занятия в школе интеллектуального права «Креатус» для людей творческих профессий в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

— Представители креативных индустрий ежедневно создают идеи для новых инновационных продуктов и услуг. Крайне важной остается защита результатов интеллектуальной деятельности от чужого использования. Для этого открывается школа «Креатус», — рассказал он.

По словам руководителя ведомства, обучение ориентировано на представителей сферы креативного предпринимательства, которые смогут повысить компетенции в вопросах охраны интеллектуальных прав. Он добавил, что прошедшие практический модуль участники смогут зафиксировать результаты в одном из специализированных онлайн-сервисов по защите и охране интеллектуальной собственности.

В курс войдут пять тем общего модуля, две темы индустриального модуля и одно практическое занятие. Обучение будет проходить на бесплатной основе. Для того чтобы стать участником курса, нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. После прохождения программы будут выданы удостоверения о повышении квалификации, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что с 5 апреля центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в рамках проекта «Мама онлайн» запускает новый бесплатный онлайн-курс, ориентированный на женщин-юристов.