«Техноград» на ВДНХ пригласил женщин-юристов на новый онлайн-курс

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С 5 апреля центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в рамках проекта «Мама онлайн» запускает новый бесплатный онлайн-курс, ориентированный на женщин-юристов. Его участницы узнают, как открыть нотариальную или адвокатскую контору, информационный центр для консультаций или многопрофильную юридическую фирму. Об этом сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

— Юристы — одни из наиболее востребованных специалистов. Их консультации необходимы в самых разных жизненных ситуациях: при заключении договоров, разделе имущества и оформлении наследства, при возникновении споров с работодателем, в судебных разбирательствах, — отметил он.

По словам Алексея Фурсина, для достижения успеха юристам необязательно работать в известных организациях. Они могут заняться частной практикой и развивать личный бренд. Он отметил, что такой вариант особенно актуален для мам, находящихся в декретном отпуске. При работе на себя они сами планируют трудовой график, определяют клиентов и устанавливают цены на услуги.

Для обучения на курсе необходима предварительная регистрация. Обучение начнется 5 апреля и будет включать четыре вебинара. Подробнее ознакомиться с программой онлайн-курса «Юрист: современные требования и перспективы профессии» можно на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что центр занятости «Моя карьера» запускает онлайн-программу для женщин с детьми «Твой старт: создай поток клиентов». Принять участие в нем приглашаются москвички, желающие открыть свое дело.