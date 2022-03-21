Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичкам расскажут, как сделать из хобби успешный бизнес

Анастасия Колоскова

Город
Москвичкам расскажут, как сделать из хобби успешный бизнес
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

С 28 марта по 21 апреля в центр занятости «Моя карьера» запускает онлайн-программу для женщин с детьми «Твой старт: создай поток клиентов». Принять участие в нем приглашаются москвички, желающие открыть свое дело.

— После рождения ребенка женщины, как правило, уделяют больше внимания семье. Многие не хотят возвращаться в офис и стремятся найти профессиональную сферу деятельности, которая позволит комфортно совмещать материнство и работу. Удачным решением может стать организация своего дела, основанного на хобби, — рассказала руководитель программы «Мама работает» центра «Моя карьера» Наталья Сивко.

Она отметила, что курс позволит узнать, с чего начать свое дело, как привлечь клиентов, а также разобраться в тонкостях и преимуществах самозанятости.

В программу входят восемь модулей, обучающих формулировать торговое предложение, проводить анализ конкурентов и определять целевую аудиторию, рассчитывать стоимость услуг, снимать продающие видео, а также тайм-менеджменту и продвижению. Участниц ждут не только лекции, но и встречи с экспертами и увлекательные челленджи. После обучения они смогут сформулировать полноценное бизнес-предложение, оформят портфолио и начнут продажи.

Зарегистрироваться на программу можно по ссылке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ организовал бесплатный онлайн-курс «Трансформация карьеры и бизнеса», пройти который смогут все желающие.

Читайте также:
москвичи Бизнес переобучение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте