Москвичкам расскажут, как сделать из хобби успешный бизнес

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С 28 марта по 21 апреля в центр занятости «Моя карьера» запускает онлайн-программу для женщин с детьми «Твой старт: создай поток клиентов». Принять участие в нем приглашаются москвички, желающие открыть свое дело.

— После рождения ребенка женщины, как правило, уделяют больше внимания семье. Многие не хотят возвращаться в офис и стремятся найти профессиональную сферу деятельности, которая позволит комфортно совмещать материнство и работу. Удачным решением может стать организация своего дела, основанного на хобби, — рассказала руководитель программы «Мама работает» центра «Моя карьера» Наталья Сивко.

Она отметила, что курс позволит узнать, с чего начать свое дело, как привлечь клиентов, а также разобраться в тонкостях и преимуществах самозанятости.

В программу входят восемь модулей, обучающих формулировать торговое предложение, проводить анализ конкурентов и определять целевую аудиторию, рассчитывать стоимость услуг, снимать продающие видео, а также тайм-менеджменту и продвижению. Участниц ждут не только лекции, но и встречи с экспертами и увлекательные челленджи. После обучения они смогут сформулировать полноценное бизнес-предложение, оформят портфолио и начнут продажи.

Зарегистрироваться на программу можно по ссылке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ организовал бесплатный онлайн-курс «Трансформация карьеры и бизнеса», пройти который смогут все желающие.