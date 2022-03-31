«Ситимобил» объявил о прекращении работы с 15 апреля

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Агрегатор такси «Ситимобил» объявил о прекращении своей деятельности с 15 апреля, до этого приложение будет работать в штатном режиме. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе сервиса.

— До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов, а водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении «Ситистарт», — цитирует сообщение ТАСС.

11 марта стало известно, что сервис такси «Ситимобил» прекращает свою деятельность. Уточняется, что решение было принято акционерами предприятия.

Финская компания VR Transpoint, которая отвечает за грузоперевозки по железным дорогам страны, объявила о возобновлении приема поездов из России с 30 марта. В организации напомнили, что ранее, 27 марта, грузовые перевозки в Россию и из нее были прекращены из-за британских санкций, введенных в отношении Москвы.

Председатель Межрегионального транспортного профсоюза и аналитик рынка такси Роман Круглов в беседе с «ВМ» рассказал, что сервис такси «Ситимобил» мог уйти с рынка из-за увеличения стоимости обслуживания автомобилей.