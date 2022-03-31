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Астролог Глоба дала прогноз на год для всех знаков зодиака

Анна Михалюк

Общество
Астролог Глоба дала прогноз на год для всех знаков зодиака
Фото: Unsplash

Звездный эксперт Тамара Глоба рассказала о важнейших событиях текущего года для всех знаков зодиака.

Эксперт подчеркнула, что гороскоп не зря поделен на 12 секторов – представители каждого знака Зодиака имеют типичные черты характера.

Овнов в этом году будет ожидать удача — их коснутся возможности карьерного взлета, но могут возникнуть трудности с жильем. Это время, когда Овен строит свое финансовое положение.

У Тельца это важный год — все, что он делает, принесет ему большие перемены. Это задел на следующие 10-20 лет. Могут быть планы и события, которые не принесут выручки сразу, но это перспективные дела, которые принесут хороший урожай потом. Это период покровительства, но в мае возникнут трудности личного характера: могут быть потери в отношениях и в семье. Могут возникнуть проблемы со второй половиной. Летом Телец подготавливается к новому этапу в жизни. Осенью откроются возможности благодаря друзьям и покровителям. Это период, когда Телец будет активно зарабатывать деньги.

Для рожденных под знаком Близнецы год будет двойственный: в первой половине будут изменения в работе. Могут возникнуть проблемы со здоровьем и с отношениями с окружающими. Летний период дает шаткое положение в финансах. В это время будут помогать друзья. Осень ожидают новые возможности, Близнецы разовьют активность, которая перекинется и на следующий год.

Ракам год дает успех вдали от дома. Человек занят глобальными вопросами, могут быть поездки, работа с дальними партнерами, но духовные переживания и трудности, которые придут в мае, принесут волнения. Дороги будут счастливыми и удачными.

У Льва год сложный: много расходов и трудностей, которые касаются отношений с партнерами и противниками. Лев мечется между постоянными отношениями и отношениями с людьми, которые приходят в его жизнь. Сложный период — это весна. Летом в дали от дома Лев будет чувствовать себя хорошо. Будут возможности для заработков. Осенью Лев включается в работу с друзьями. Изменение в карьерном положении — это период мая и ноября.

Для Дев год принесет успех партнерам, как личным, так и деловым. Возможно кто-то придет в семью, это ожидается во второй половине года. В плане карьеры активная деятельность будет в осеннее время года. У Дев будут планы по переезду, но они могут сорваться в конце весны и изменятся во второй половине осени.

Для Весов это год успешный в работе и делах, он приносит укрепления в отношениях, но могут быть сложности в отношениях с любимыми, с детьми. Это год поворотов в материальных вопросах. То, что Весы накопили ранее, принесет им отдачу. Активное время для Весов начнется с конца лета.

У Скорпионов в этом году весной придет поддержка. Жизнь будет сильно перестраиваться, многое из прошлого уйдет. Дороги летом будут не очень удачными. Много времени нужно посвятить дому, и это отличный период для детей, для любви и пополнения семейства.

Стрельцам год даст поворотные события, он успешен финансово. Стрелец занимается жилищными вопросами и делами детей. Это год продвижения вперед. Изменится работа, коллектив, и могут скопиться трудности, но следующий год начнется с возможностей.

У Козерогов первая половина года — время успеха. Денег будет столько, сколько нужно. Произойдет укрепление родственных связей, финансовых. Внимательно нужно отнестись к домашним делам в летний период.

У Водолеев из окружения уйдет много лишних людей, человек переоценит жизнь. Появятся новые люди, которые протянут руку и будут относиться к представителю знака справедливо. Главное — беречь здоровье. В карьере также будут изменения.

Юпитер пребывает в Рыбах, и поэтому они получают компенсацию за все то, что они пережили. В течение года есть возможности заработка.

Астролог Тамара Глоба также рассказала, каких катастроф стоит ждать жителям Земли в ближайшее время.

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