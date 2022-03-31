Не только газ: каких товаров может лишиться Запад из-за антироссийских санкций

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31 марта стало известно о решении США смягчить санкции против продукции РФ для сельского хозяйства. Эксперты подмечают, что в связи с нарушением логистических цепочек на мировом рынке начал зарождаться дефицит некоторых товаров. Вашингтон признал российские удобрения товарами первой необходимости. Насколько российские поставки, которые не касаются энергетических ресурсов, важны для Запада, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Россия действительно является крупным поставщиком минеральных удобрений на мировом рынке.

— Россия — большой и значимый поставщик минеральных удобрений, один из крупнейших в мире. В частности, мы поставляем их в Европу, — объяснил доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с «ВМ».

Вопрос поставки российских удобрений за рубеж очень актуален, ведь сейчас идет посевная, добавила директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Зворыкина.

— Сейчас ограничен экспорт удобрений. Это серьезно влияет на урожайность. Сегмент этот очень чувствительный: продукты питания потребляются каждый день. Удобрения — это актуальный вопрос, ведь сейчас идет посевная, — уточнила она.

Также Россия экспортирует на Запад пшеницу и растительное масло, рассказали специалисты. По словам Зворыкиной, эти товары «сильно влияют на рынки продовольствия, в том числе и на рынок ЕС». Однако в этой сфере РФ не является единственным поставщиком, уточнила она.

Главные проблемы мирового рынка, спровоцированные антироссийскими санкциями, — нарушение логистических цепочек и необходимость перерасчетов, отметил экономист Холод.

— Зерно никто не запрещал поставлять, и рынок не закрывался. Вопрос здесь в проблемах с логистикой и расчетами. Санкции слишком быстро «накрутили» и только теперь стали смотреть, что получилось. Просто сейчас осел туман, и получилось, что повсюду проблемы, — рассказал собеседник «ВМ».

Стоит ли ожидать дальнейшего «смягчения санкций» на фоне логистических проблем — зависит от многих факторов. Сейчас важно оценить, насколько быстро мировые рынки сумеют перестроиться, пояснила Зворыкина.

— В международной торговле всегда можно найти аналоги поставщикам. Вопрос — насколько быстро рынки могут быть перестроены? Что касается поставляемых РФ продуктов питания, здесь на ситуацию влияют и урожайность, и уже сложившиеся цепочки поставок. Биржевые товары, в том числе и пшеницу, достаточно сложно перенаправить. Это большие объемы потребления, — высказалась экономист.

Западные страны оказались не единственными, на ком отразились антироссийские санкции. Так, Япония составила список импортируемых из РФ ресурсов, замена которых будет проблематичной для страны в ближайшее время. В этот перечень вошли нефть, сжиженный природный газ, уголь и коксующийся уголь, газы для производства полупроводников, палладий и ферросплавы. Также в Японии отметили, что в перспективе у государства есть возможность использовать альтернативные материалы от других поставщиков.