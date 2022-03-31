Эксперт посоветовала не затягивать с ремонтом велосипедов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пресс-секретарь франчайзинговой сети «ВелоДрайв» Ольга Мордвина-Щодро рассказала, что не стоит тянуть с ремонтом велосипедов в настоящее время, так как могут возникнуть сложности с поставками деталей, существенно вырасти цены.

— Мы ожидаем, что будут большие проблемы с поставками деталей японской фирмы Shimano. Это основной поставщик качественного навесного оборудования: тормозных ручек, переключателей передач. Поэтому, если у вас есть потребность отремонтировать велосипед перед сезоном, стоит очень сильно поторопиться, — отметила она в комментарии «Невским новостям».

Она пояснила, что пока сложно сказать, придут ли детали в новом сезоне и что будет с логистикой в дальнейшем.

Эксперт также добавила, что в условиях исчезновения импортных велосипедов жители Северной столицы постепенно переходят на белорусские велосипеды Aist.

До этого руководитель велоклуба Константин Маркачев рассказал, как подготовить велосипед к началу сезона. Если велосипед использовался в течение всего зимнего периода, стоит провести полный технический осмотр.