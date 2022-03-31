Актер Алексей Чадов назвал главную причину развода с Агнией Дитковските

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Актер Алексей Чадов рассказал, почему развелся с актрисой Агнией Дитковските. Пара воспитывала сына, однако это не помешало им прекратить семейные отношения.

— Нам есть чем похвастаться: у нас десять лет чудеснейшей настоящей жизни, которая была основана на любви. Свое время в паре мы прожили полноценно. Подтверждение этому — наш прекрасный сынок, который вырос в любви и продолжает в этой любви купаться, — сказал Чадов в интервью для YouTube-канала Super.

Актер сказал, что в какой-то момент чувства в паре постепенно начали угасать.

— Это как комета: она летит, и хвост горит. Постепенно след гаснет. Всему всегда приходит конец. У Агнии сейчас новый муж, мы с ним в прекрасных отношениях! Люди бывают счастливы и в трех браках! — сказал артист.

Вместе с этим он отметил, что в какой-то момент совместной жизни взгляды Агнии и Алексея на семью стали расходиться.

— Мы шли вместе, а потом наши дорожки разошлись. Я четко понимал, что семья должна выглядеть так, а не иначе. В семье важно партнерство, — сказал Чадов.

Роман между Чадовым и Дитковските возник в 2006 году на съемках фильма «Жара», однако через три года пара объявила о расставании. В 2012 году стало известно, что артисты снова вместе и решили пожениться. В 2014 году у пары родился сын Федор. Через два года супруги развелись.

Актер Чадов рассказал о своей жизни после развода с Агнией Дитковските и объяснил, почему не торопится связать себя новыми узами брака.