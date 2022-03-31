Лидера группы «Любэ» рассмешили новости о плагиате Бейонсе его хита

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев прокомментировал заявления о сходстве песни «Ты неси меня река» с композицией певицы Бейонсе Ве Аlivе.

Музыкант в разговоре с телеканалом 360 подтвердил, что нашел сходство, но с юмором подошел к ситуации.

— Этой истории полгода. Действительно, похоже. Взяла и воспользовалась. Мне смешно, — иронично прокомментировал эту новость музыкант.

Композиция «Ты неси меня река» вышла в 2001 году и стала одной из визитных карточек российской группы. Стихи к ней написал режиссер Александр Митта, композитором выступил Игорь Матвиенко.

Песня Be Alive стала саундтреком к фильму «Король Ричард». Песня вышла в качестве отдельного неальбомного сингла 12 ноября прошлого года. Композиция получила признание критиков и была номинирована на несколько престижных наград, передает «МИР 24».

Ранее сообщалось, что певица Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z, заказали автомобиль марки Rolls-Royce стоимостью примерно два миллиарда рублей. Таким образом, авто, вероятно, является самым дорогим в мире.