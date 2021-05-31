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Бейонсе и Jay-Z приобрели автомобиль за два миллиарда рублей
Фото: instagram/rollsroycecars

Бейонсе и Jay-Z приобрели автомобиль за два миллиарда рублей

Иван Юминов

Звезды

Певица Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z, заказали автомобиль марки Rolls-Royce стоимостью примерно два миллиарда рублей. Таким образом, авто, вероятно, является самым дорогим в мире.

Хотя производитель и не подтвердил эту информацию, заказ звездной пары компания назвала своим «самым амбициозным проектом». Модель машины Boat Tail показали публике лишь на этой неделе. Она оснащена двухкамерным холодильником, отмечает издание The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Бейонсе обокрали на сумму один миллион долларов. При этом в течение недели после этого злоумышленники также похитили вещи одного из стилистов американской певицы.

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