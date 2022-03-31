«Ситуация стала развиваться динамичнее»: политолог оценила планы Южной Осетии войти в состав России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов / Фото: presidentruo.org / Официальный сайт президента Республики Южная Осетия

Вероятность вхождения Южной Осетии в состав России в ближайшее время довольно большая. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась политолог Наталия Елисеева.

Эксперт подчеркнула, что вопрос включения государства в состав РФ обсуждался с 2008 года, но решение проблемы многократно откладывалось.

— Я думаю, что вероятность вхождения Южной Осетии в состав РФ высока. Ситуация на самом деле довольно простая. Этот вопрос так или иначе муссировался с 2008 года. В 2014-м, когда Крым вошел в состав РФ, ситуация стала развиваться динамичнее. Так или иначе, этот вопрос просто был отложен, а не решен. Сейчас, с учетом всех изменений, появилась возможность его решить, — объяснила политолог.

Она добавила, что в глобальном смысле присоединение Южной Осетии к России ни на что не повлияет. При условии вхождения государства в состав РФ у россиян появится возможность ездить в Южную Осетию как на территорию «своего государства».

— Например, с вхождением Крыма в РФ изменения коснулись только крымчан: они стали гражданами нашего государства. А все жители России получили возможность спокойно ездить в Крым на отдых. Вероятнее всего, с Южной Осетией будет то же самое. Россияне смогут провести время на территории Южной Осетии не как на ограниченно признанной земле, а как на территории своего государства, — рассказала Елисеева.

30 марта глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о намерении государства войти в состав РФ. Он назвал объединение с Россией «стратегической целью» и «чаянием» осетинского народа. С целью обсуждения вопроса присоединения Южной Осетии к России необходимо созвать референдум, сообщил Бибилов.