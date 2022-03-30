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Бибилов заявил, что Южная Осетия войдет в состав России

Евгений Белоусов

В мире
Бибилов заявил, что Южная Осетия войдет в состав России
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Республика Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов в среду, 30 марта.

По его словам, единение с РФ — стратегическая цель республики. Также к этому стремиться и сам народ Южной Осетии, именно поэтому в скором времени республика предпримет юридические шаги для достижения этой цели.

— Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России, — приводит слова президента ТАСС.

Днем ранее, 29 марта, глава Донецкой народной республии (ДНР) Денис Пушилин заявил, что как только территория республики будет полностью освобождена, начнется рассмотрение вопроса о возможном вхождении ее в состав РФ.

До этого глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении республики в состав России. По его словам, это будет референдум, «на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет мнение по поводу вступления в РФ».

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