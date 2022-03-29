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Пушилин высказался о возможном присоединении ДНР к России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин высказался о возможном присоединении ДНР к России
Фото: vk/pushilindenis

Донецкая народная республика (ДНР) может рассмотреть вариант вхождения в состав России после полного освобождения региона. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во вторник, 29 марта.

— ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав Российской Федерации после освобождения всей Республики, — говорится в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении республики в состав России. По его словам, это будет референдум, «на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет мнение по поводу вступления в РФ».

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях.

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