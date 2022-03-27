Глава ЛНР: В республике может пройти референдум о вхождении в состав РФ

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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации. Об этом он сообщил в воскресенье, 27 марта.

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В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.