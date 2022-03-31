СМИ: Индия и Россия создают аналог SWIFT для двухсторонних транзакций

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российская Федерация и Индия обсуждают возможность создания альтернативной транзакционной платформы, которая позволит осуществлять двустороннюю торговлю в рублях и рупиях на фоне западных санкций против РФ. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила газета Economic Times со ссылкой на источники.

— Такую систему планируется установить в штаб-квартирах Резервного банка Индии (RBI, Центробанк) и российского Внешэкономбанка (Государственная корпорация развития России, «ВЭБ»). Она будет введена в действие в течение недели, — рассказали источники.

Уточняется, что подобная система позволит обеспечить бесперебойную передачу финансовых документов по экспортно-импортным сделкам в рублях и рупиях между торговыми партнерами двух государств, сообщает ТАСС.

В среду, 30 марта, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны — участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) станут основой нового миропорядка.

Также председатель комитета Государственной думы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что Россия и Китай могут создать прямую связь между системами передачи финансовых сообщений в обход системы SWIFT. По его словам, обслуживание оборота с помощью цифровых рублей и юаней также возможно в обозримом будущем.