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Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках

Анастасия Колоскова

Город
Чат-бот «Свободный доступ» помог устранить незаконную парковку в Черемушках
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 57 Карта всех событий

Незаконно установленные шлагбаум и будку охраны демонтировали на участке возле дома 57 по улице Профсоюзной после того, как на нарушения пожаловался один из жителей района через чат-бот «Свободный доступ». Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

— Специалисты контрольного ведомства установили, что ограждающая конструкция и некапитальный объект были возведены за пределами отведенного организации участка, в том числе на территории улично-дорожной сети, предназначенной для общего пользования. Выявить и пресечь факт самозахвата городской земли помог гражданин, обратившийся к инспектору района с помощью чат-бота «Свободный доступ», — рассказал он.

Иван Бобров отметил, что бдительность жителя района позволила освободить для парковки около 40 машино-мест.

Чат-бот «Свободный доступ» в Telegram начал работу в 2022 году. За это время Госинспекция получила более 250 обращений, из которых в настоящее время отработаны 167. По результатам обращений подтвердились 33 нарушения, отметили в ведомстве.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице с лета 2021 года чат-ботом «Самострой.net» воспользовались почти пять тысяч раз.

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