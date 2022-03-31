В Мособлдуме рассказали о жизни беженцев в Подмосковье

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Для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины в Московской области создаются максимально комфортные условия. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

На сегодняшний день на территории региона находятся свыше восьми тысяч беженцев.

— Из них более 1300 человек — в местах временного пребывания, которые были оперативно развернуты в Московской области. Они обеспечены питанием, всем необходимым, организована и культурная программа, обучение ребятишек, — отметил Голубев в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что беженцев стараются обеспечить необходимыми документами, решить вопросы с трудоустройством. Он отметил, что люди готовы активно включаться в трудовую деятельность. Для них в области есть рабочие места: на сегодняшний день на сайтах размещено 67 тысяч вакансий на территории региона.

Голубев добавил, что рабочие места для беженцев стараются подбирать поближе к местам их временного пребывания.

Ранее сообщалось, что компания «Мособлгаз» и правительство Московской области выделили 20 квот на бесплатную профессиональную подготовку для беженцев из Донбасса и с Украины. Люди, приехавшие с указанных территорий, смогут стать специалистами в области эксплуатации объектов газового и коммунального хозяйства, передает РИАМО.

До этого стало известно, что жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.