Политолог Марков оценил возвращение Японией формулировки об «оккупации» Курил

Фото: Depositphotos

Правительство Японии вновь назвало Южные Курильские острова «неотъемлемой частью» своего государства, которая в настоящее время «оккупирована» Россией. Такую формулировку власти страны вернули в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год. Обновление никак не повлияет на ситуацию в глобальном смысле и не повлечет за собой развития событий, считает политолог Сергей Марков. Этим мнением он поделился в беседе с «Вечерней Москвой».

— Это заявление ничего не меняет. Япония говорит об этом уже много десятилетий, — отметил эксперт.

29 марта власти Японии анонсировали завершение экспорта предметов роскоши в Россию с 5 апреля. Также политолог предположил, что возобновление обсуждений вопроса о принадлежности Курил может быть вызвано прекращением соответствующих переговоров Россией.

— Японцы просто подчеркнули, что их позиция осталась прежней. Сейчас никакого развития событий ждать не стоит. Переговоры прекратились, но в случае улучшения отношений они могут быть возобновлены. Это дело очень легкое: нужно только решение министра иностранных дел, — объяснил Марков.

С точки зрения Москвы принадлежность Курил РФ не подлежит сомнению, так как эти территории вошли в состав государства по итогам Второй мировой войны. Япония же претендует на включение островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав своего государства, подкрепляя свою позицию трактатом о торговле и границах 1855 года.