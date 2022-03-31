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СМИ: Япония вернула фразу об «оккупации» Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии»

Араз Салехов

В мире
СМИ: Япония вернула фразу об «оккупации» Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии»
Фото: depositphotos

Правительство Японии вернуло резкую формулировку о Южных Курилах, написав в «Синей книге по дипломатии» за 2022 год, что эти территории «незаконно оккупированы» Россией. Об этом в четверг, 31 марта, сообщило агентство Киодо.

— Стало известно, что в части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это «территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией», — цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что формулировка возвращена в разделе про так называемые «северные территории». Именно так Япония именует южные острова Курильской гряды.

Во вторник, 29 марта, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда объявил, что японские власти объявили о введении запрета на экспорт предметов роскоши в Россию с 5 апреля .

Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что отмена переговоров с Россией по вопросу Курильских островов и заключения мирного договора могут привести к столкновению двух стран. По его словам, такое возможного из-за усиления влияния США на Японию.

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