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Япония вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

Виктория Храменкова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Япония вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию
Фото: depositphotos

С 5 апреля правительство Японии вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Отмечается, что в список попадают автомобили премиум-класса и драгоценные камни. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

— Согласно решению правительства, начиная с 5 апреля, вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий, — сказал он на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Помимо этого, ранее Токио уже вводил против Москвы ряд санкций. Так, например, исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Также Япония недавно расширила санкционный список в отношении Российской Федерации. Известно, что в список включены еще 25 россиян, включая главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов. Всего в список было добавлено более восьмидесяти организаций.

18 марта МИД Японии ввел санкции в отношении официального представителя МИД России Марии Захаровой и «Рособоронэкспорта». Новые санкции затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий

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