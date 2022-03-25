Япония вводит новые санкции против России

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Япония расширила санкционный список в отношении Российской Федерации. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил МИД Японии.

Известно, что в список включены еще 25 россиян, включая главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов. Всего в список было добавлено более 80 организаций.

— Кроме того, Япония вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, — пишет ТАСС.

Накануне Япония изучала решение России принимать оплату за газ у недружественных стран в рублях, так как власти Японии не понимают, как будет работать данный механизм.

18 марта МИД Японии ввел санкции в отношении официального представителя МИД России Марии Захаровой и «Рособоронэкспорта». Новые санкции затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.