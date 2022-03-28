В Минфине Японии заявили о невозможности конфискации активов ЦБ РФ

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Японское законодательство не позволит конфисковать золотовалютные резервы иностранных центробанков, в том числе РФ, которые хранятся в Банке Японии. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил министр финансов страны Сюнъити Судзуки.

— В целом в нашем законодательстве, в том числе законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии, — передает его слова ТАСС.

Соответствующее решение японских властей рассматривалось в рамках антироссийских санкций. Активы Центробанка РФ в иенах оцениваются примерно в 33 миллиарда долларов.

25 марта Япония расширила санкционный список в отношении Российской Федерации. В список были включены еще 25 россиян, включая главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов. Всего в список было добавлено более восьмидесяти организаций. Более того, Токио ввел запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

До этого Япония изучала решение России принимать оплату за газ у недружественных стран в рублях, так как власти Японии не понимают, как будет работать данный механизм.

18 марта МИД Японии ввел санкции в отношении официального представителя МИД России Марии Захаровой и «Рособоронэкспорта». Новые санкции затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций.