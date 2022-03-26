Член парламента Японии заявил об опасности «столкновения» с РФ из-за Курил

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Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки сообщил, что отмена переговоров с Россией по вопросу Курильских островов и заключения мирного договора может привести к столкновению двух стран из-за усиления влияния Соединенных Штатов на Японию.

— Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о «северных территориях», Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией, — сказал он в беседе с Shukan Gendai.

При этом парламентарий признал, что действия РФ вызваны санкциями со стороны японских властей. Он также отметил, что в интересах Токио была бы политика, которая позволяла поддерживать диалог и отстаивать свою позицию одновременно перед Вашингтоном и Москвой.

Российский посол Михаил Галузин во вторник, 22 марта, прибыл в МИД Японии, где ему был предъявлен протест по решению Москвы о выходе из диалога по мирному договору.

18 марта МИД Японии ввел санкции в отношении официального представителя МИД России Марии Захаровой и Рособоронэкспорта. Новые санкции затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций.

21 марта МИД России объявил об отказе от переговоров с Японией по мирному договору. Ответственность за ущерб отношениям лежит на Японии, подчеркнули в министерстве. Страна сделала выбор в пользу курса против РФ.

22 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Японией по Курилам. Он подчеркнул, что Москва и Токио никогда бы не нашли консенсуса по Курильским островам, и призвал заняться развитием территории.

Медведев также напомнил, что Япония ввела санкции против РФ вслед за США, показав себя «гордыми независимыми самураями». Решение Токио доказало, что условия мирного договора согласовывались с США.