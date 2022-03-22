МИД Японии вызвал посла РФ после выхода Москвы из диалога по мирному договору

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Российский посол Михаил Галузин во вторник, 22 марта, прибыл в МИД Японии, где ему был предъявлен протест по решению Москвы о выходе из диалога по мирному договору.

Документ дипломату вручил вице-министр иностранных дел Японии Такэо Мори, передает РИА Новости.

18 марта МИД Японии ввел санкции в отношении официального представителя МИД России Марии Захаровой и Рособоронэкспорта. Новые санкции затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций.

21 марта МИД России объявил об отказе от переговоров с Японией по мирному договору. Ответственность за ущерб отношениям лежит на Японии, подчеркнули в министерстве. Страна сделала выбор в пользу курса против РФ.

22 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Японией по Курилам. Он подчеркнул, что Москва и Токио никогда бы не нашли консенсуса по Курильским островам и призвал заняться развитием территории.

Медведев также напомнил, что Япония ввела санкции против РФ вслед за США, показав себя «гордыми независимыми самураями». Решение Токио доказало, что условия мирного договора согласовывались с США.