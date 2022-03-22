«Ритуальный характер»: Медведев заявил о бессмысленности переговоров с Японией по Курилам

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Москва и Токио никогда бы не нашли консенсуса по Курильским островам. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

— Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт, — заявил он.

Медведев также напомнил, что Япония ввела санкции против РФ вслед за США, показав себя «гордыми независимыми самураями». Решение Токио доказало, по словам зампреда Совбеза, что условия мирного договора согласовывались с США.

— Теперь эти переговоры утратили всякий смысл, — резюмировал Медведев.

Зампред Совбеза в своем Telegram-канале призвал сконцентрировать все внимание на развитии Курильских островов.

21 марта МИД России объявил об отказе от переговоров с Японией по мирному договору. Ответственность за ущерб отношениям лежит на Японии, подчеркнули в министерстве. Страна сделала выбор в пользу курса против РФ.

18 марта МИД Японии ввел санкции в отношении официального представителя МИД России Марии Захаровой и «Рособоронэкспорта». Новые санкции затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций.