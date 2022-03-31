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«Зависим от женского внимания»: актер Чадов рассказал о новых отношениях

Анна Михалюк

Общество
«Зависим от женского внимания»: актер Чадов рассказал о новых отношениях
Фото: Youtube / Super!

Актер Алексей Чадов рассказал о том, как сейчас складывается его личная жизнь.

В 2016 году артист развелся с Агнией Дитковските, с которой был вместе около 10 лет. После этого артист почти ничего не рассказывал о своих отношениях с женщинами.

— Я зависим от женского внимания. Мне необходима женщина рядом. У меня всегда есть какие-то отношения. Я преклоняюсь перед женщинами — это самые изящные божества на Земле. Рядом божество тоже есть, — сказал Чадов.

Он отметил, что если бы женился, то общественность об этом бы узнала. Ничего против официальных отношений он не имеет и, как только найдет ту самую, единственную, женится:

— Если бы я женился, все бы узнали. В тех отношениях, которые есть, у меня нет планов жениться. Как только я пойму, что это мать моих детей, это произойдет в секунду. Для меня институт брака и семьи не погиб, хочется более серьезного отношения к этому. Ты же видишь и чувствуешь перспективу — по судьбе тебе человек или нет.

Алексей Чадов также рассказал, почему решил развестись с актрисой Агнией Дитковските.

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