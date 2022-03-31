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Педагоги из 49 регионов России приняли участие в московском семинаре по финансовой грамотности

Анастасия Колоскова

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Педагоги из 49 регионов России приняли участие в московском семинаре по финансовой грамотности
Фото: Pexels

Более 900 педагогов со всей России приняли участие в онлайн-семинаре «Применение современных образовательных технологий для повышения финансовой грамотности учащихся образовательных организаций». Об этом в четверг, 31 марта, сообщила заместитель начальника Управления экономического анализа и долгосрочного бюджетного прогнозирования столичного департамента финансов Елена Зюнина.

В качестве экспертов на семинаре выступили представители департамента финансов Москвы и Научно-исследовательского финансового института Минфина России. Они рассказали участникам о новых подходах в обучении школьников.

Участниками семинара, организованного на площадке Московского городского университета управления имени Ю.М. Лужкова, стали педагоги из 49 российских регионов страны, в числе которых Астраханская, Тульская, Псковская, Новосибирская, Сахалинская области, а также Башкортостан, Красноярский край и республика Крым.

Семинар преследовал цель познакомить учителей с методическими материалами по финансовой и бюджетной грамотности, появившихся после принятия новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования.

— Наша общая задача — создать такие условия для детей, чтобы они были финансово грамотными, не поддавались на уловки мошенников, принимали разумные решения и эффективно распоряжались собственными средствами, — цитирует Елену Зюнину официальный сайт мэра Москвы.

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