ФСБ задержала причастного к сотрудничеству с СБУ россиянина в Крыму

Фото: depositphotos

Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, подозреваемого в причастности к сотрудничеству с украинскими спецслужбами. Он был задержан при попытке уехать на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю в четверг, 31 марта.

В ведомстве уточнили, что задержанный мужчина 1971 года рождения ранее проходил службу в ДНР, а в последнее время жил в Крыму. Там он постоянно поддерживал связь с сотрудниками СБУ.

— В марте 2022 года он был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России, — говорится в сообщении.

На данный момент правоохранительные органы проверяют причастность задержанного россиянина к шпионажу и государственной измене, передает ТАСС.

До этого спецслужбы задержали жителя Хабаровска, который пытался продать украинским спецслужбам секретную информацию. Речь идет о данных, которые мужчина получил по роду деятельности.

В ФСБ рассказали, что хабаровчанин анонимно обратился к украинской стороне через интернет и предложил передать секретные сведения за определенную плату. Уточняется, что злоумышленник пытался продать данные после начала спецоперации на территории Украины.