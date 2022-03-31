Тренер Семин прокомментировал выход футболистов Польши на ЧМ-2022

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Выход сборной Польши по футболу на Чемпионат мира был не слишком объективным, причем не только из-за отстранения России. Такое мнение высказал экс-тренер сборной России, легенда московского «Локомотива» Юрий Семин.

Он отметил, что ситуация в группе была несправедливой. Во-первых, сборную России лишили возможности сыграть отборочные матчи.

— Второй момент – шведы провели два матча, а поляки один. При этом у шведов был очень маленький промежуток для восстановления перед игрой с Польшей, а это очень важный фактор. Так что необъективности в этой группе было очень много, — подчеркнул Семин в комментарии НСН.

Ранее Польша во втором раунде «стыковых матчей» обыграла Швецию 2:0 и вышла на ЧМ-2022 в Катаре. Счет в начале второго тайма открыл Роберт Левандовский, отличившийся на 49-й минуте ударом с пенальти. Преимущество поляков на 73-й минуте укрепил Петр Зелиньский, передает ФАН.

В первом раунде Польша должна была играть в Москве с Россией, но нашу сборную сняли с турнира по политическим мотивам.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления»