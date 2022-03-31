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Трихолог рассказала, как решить проблему выпадения волос после COVID-19

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Трихолог рассказала, как решить проблему выпадения волос после COVID-19
Фото: depositphotos

Врач — дерматолог-косметолог, трихолог Анна Иванова рассказала, как решить проблему выпадения волос после коронавируса. Она отметила, что с такой ситуацией сталкиваются многие пациенты.

— По моим наблюдениям, волосы начинают выпадать чаще всего спустя три–шесть месяцев после выздоровления. Выпадение волос после COVID-19 усилилось примерно у четверти пациентов, среди которых в равной степени были как мужчины, так и женщины. Нарушается естественный порядок чередования фаз покоя и активности волосяных фолликулов: интенсивно выпадают волосы, а новые не растут, — отметила она в комментарии ОСН.

По словам трихолога, не стоит паниковать — нужно обратиться к опытному специалисту, который сможет подобрать нужный курс лечения и необходимый рацион. Со временем рост волос восстановится, заверила она.

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Иванова также рассказала, какие анализы нужно сдать после перенесенного коронавируса. Так, необходимо проверить ТТГ, Т4 свободный, АТ к ТПО, общий анализ крови с лейкоформулой, ферритин и витамин Д (25-ОН), а также сделать биохимию крови.

Российские медики зафиксировали 19 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране за последние сутки. Госпитализация за минувшие 24 часа потребовалась 3855 пациентам с подтвержденным COVID-19, передает ФАН.

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