Вам повестка: кого коснется весенний призыв — 2022

Фото: Светлана Колоскова

В России 1 апреля стартует весенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, в Вооруженные силы (ВС) страны призовут 134,5 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Весенний призыв в армию никак не связан с происходящим на Украине, подчеркнули в Минобороны РФ. «Вечерняя Москва» узнала, кому из россиян стоит ждать повестки из военкомата.

Процедура призыва в Вооруженные силы России (ВС) пройдет в период с 1 апреля по 15 июля текущего года. Отмечается, что число граждан, которых призовут на военную службу в 2022 году в рамках весенней кампании, будет меньше, чем весной позапрошлого года. Кроме того, на службу будут направляться лица, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.

Отправка призывников в войска начнется в конце мая. Военная служба большинства начнется с профподготовки, которая продлится от трех до пяти месяцев.

Президент Путин в начале марта заявлял, что солдат-срочников и призванных на военные сборы резервистов не планируют отправлять на Украину для участия в специальной военной операции.

Отмечается, что в спецоперации задействованы лишь профессиональные военные. Позже даже глава Министерства обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что россиян, призванных на военную службу этой весной, не станут отправлять в горячие точки. Кроме того, после завершения службы срочники будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.

О том, что российские срочники, согласно указу президента РФ, не будут принимать участие в спецоперации на Украине, сообщил юрист правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Арсений Левинсон:

— Да, у нас есть указание президента, министра обороны, которые уточняют, что не пребывающие в запасе срочники не будут направляться в горячие точки. То же самое мы видим в нормативно-правовых актах, где сказано, что направлять в горячие точки и места военных действий солдат-срочников запрещено.

В то же время срочник, который служит более четырех месяцев и имеет подготовку половины учебной специальности, уточнил Левинсон, может быть направлен на боевые действия:

— Такой порядок есть. Но он действенен, если гражданин прошел четыре месяца службы, предположим, в танковых войсках, затем был переведен в воинскую часть, у него есть подготовка по военно-учетной специальности, и только после этого, согласно закону, такого бойца могут отправить в зону боевых действий.

Эксперт отметил, что в настоящее время данная мера не применяется и вряд ли власти будут ее внедрять в перспективе.

Годом ранее новобранцев отправляли в воинские части в ходе весеннего призыва с 15 апреля. Тогда, согласно указу главы российского государства, на военную службу призвали 134 650 человек, а осенью — 127,5 тысячи человек.