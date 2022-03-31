Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вам повестка: кого коснется весенний призыв — 2022

Рафаэль Залян

Общество
Вам повестка: кого коснется весенний призыв — 2022
Фото: Светлана Колоскова

В России 1 апреля стартует весенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, в Вооруженные силы (ВС) страны призовут 134,5 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Весенний призыв в армию никак не связан с происходящим на Украине, подчеркнули в Минобороны РФ. «Вечерняя Москва» узнала, кому из россиян стоит ждать повестки из военкомата.

Процедура призыва в Вооруженные силы России (ВС) пройдет в период с 1 апреля по 15 июля текущего года. Отмечается, что число граждан, которых призовут на военную службу в 2022 году в рамках весенней кампании, будет меньше, чем весной позапрошлого года. Кроме того, на службу будут направляться лица, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.

Отправка призывников в войска начнется в конце мая. Военная служба большинства начнется с профподготовки, которая продлится от трех до пяти месяцев.

Президент Путин в начале марта заявлял, что солдат-срочников и призванных на военные сборы резервистов не планируют отправлять на Украину для участия в специальной военной операции.

Отмечается, что в спецоперации задействованы лишь профессиональные военные. Позже даже глава Министерства обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что россиян, призванных на военную службу этой весной, не станут отправлять в горячие точки. Кроме того, после завершения службы срочники будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.

О том, что российские срочники, согласно указу президента РФ, не будут принимать участие в спецоперации на Украине, сообщил юрист правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Арсений Левинсон:

— Да, у нас есть указание президента, министра обороны, которые уточняют, что не пребывающие в запасе срочники не будут направляться в горячие точки. То же самое мы видим в нормативно-правовых актах, где сказано, что направлять в горячие точки и места военных действий солдат-срочников запрещено.

В то же время срочник, который служит более четырех месяцев и имеет подготовку половины учебной специальности, уточнил Левинсон, может быть направлен на боевые действия:

— Такой порядок есть. Но он действенен, если гражданин прошел четыре месяца службы, предположим, в танковых войсках, затем был переведен в воинскую часть, у него есть подготовка по военно-учетной специальности, и только после этого, согласно закону, такого бойца могут отправить в зону боевых действий.

Эксперт отметил, что в настоящее время данная мера не применяется и вряд ли власти будут ее внедрять в перспективе.

Годом ранее новобранцев отправляли в воинские части в ходе весеннего призыва с 15 апреля. Тогда, согласно указу главы российского государства, на военную службу призвали 134 650 человек, а осенью — 127,5 тысячи человек.

Читайте также:
Армия Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте