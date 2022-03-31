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Детский сад с изображениями животных появится в районе Аэропорт

Лейла Алиева

Город
Детский сад с изображениями животных появится в районе Аэропорт
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, метро Аэропорт Карта всех событий

Комитет по строительству и архитектуре города Москвы согласовал проект детского сада на 150 мест в районе Аэропорт. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

— Основным материалом облицовки станет керамогранитная плитка песочных оттенков, а индивидуальности придадут яркие изображения животных на каждом из фасадов. Внутри расположатся все необходимые помещения: групповые ячейки, спортивный и музыкальный залы, кабинеты для развивающих занятий, а также столовая, — рассказал Кузнецов.

Построить детсад планируется на севере Москвы — в районе Аэропорт. Здание построят за счет средств бюджета, площадь составит 2,7 тысячи квадратных метров. Всего будет три этажа, а для каждой группы на территории сада построят площадки для прогулок и игр на свежем воздухе. По словам архитектора, всего групп предусмотрено 6 по 25 детей в каждой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что новый детский сад на 330 человек откроется в Кубинке раньше срока.

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