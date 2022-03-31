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Актер из сериала «Клан Сопрано» Пол Херман умер в свой день рождения

Евгений Белоусов

Общество
Актер из сериала «Клан Сопрано» Пол Херман умер в свой день рождения
Фото: Мой парень – псих, 2012 год

Актер Пол Херман скончался в возрасте 76 лет в свой день рождения. Об этом сообщил представитель артиста в четверг, 31 марта.

— Настоящий персонаж на экране и за его пределами. Всем, кто его знал, будет его очень не хватать, и мы всегда будем помнить звук его смеха и смелого духа, — заявил он.

Причину смерти Хермана представитель не назвал, передает Пятый канал.

Херман родился 29 марта 1946 года в нью-йоркском районе Бруклин. В кино он пришел поздно, актеру было почти 40 лет, когда он дебютировал в картине «Дорогой мистер Чудесный» с именитыми зарубежными актерами Джо Пеши и Карен Людвиг.

После Херман несколько раз снялся во второстепенных ролях у знаменитого американского режиссера Мартина Скорсезе в фильмах «Казино» и «Славные парни». Настоящую известность он приобрел в сериале HBO «Клан Сопрано», где сыграл владельца клуба Питера «Бинси» Гаэту.

Помимо актерской деятельности, Херман вместе со своим братом управлял кафе в Нью-Йорке, которое было популярно среди деятелей искусства, криминального мира и американских спецслужб.

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